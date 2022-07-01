В больнице Шнайдер умерла двухлетняя девочка с коронавирусом

В последние дни в Израиле фиксируют значительное увеличение случаев заболевания. При этом летальность остается относительно низкой.

Девочка в возрасте 2 лет, которая была больна коронавирусом, умерла в больнице Шнайдер в Петах-Тикве.

О страшном событии стало известно первого июля.

В медицинском центре сообщили, что девочка поступила в приемный покой 28 июня. Ее состояние сильно ухудшилось прошлой ночью. Жизненноважные органы начали отказывать. Затем наступила смерть.

По что медики не спешат заявить о том, что есть связь между ее смертью и коронавирусом. Причины пока выясняются.

В официальном заявлении говорится, что персонал сделал все возможное для спасения маленькой пациентки.

«В настоящее время мы ожидаем результатов анализов, которые позволят уточнить причину смерти. Выражаем искренние соболезнования родственникам покойной», — сказано в сообщении.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны.

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