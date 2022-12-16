Не только путин: у Зеленского назвали главных «авторов» войны в Украине

В ОП считают, что есть три фамилии людей, которые нужно фиксировать, как единое целое.

Российская федерация* продолжает свой террор на украинской территории. Но у агрессора давно уже все идёт не по плану и политические элиты рф явно находятся в состоянии аффекта.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «24 канал».

По его словам, ключевым автором войны, которую развязали против Украины, является не только владимир путин. Помимо главы кремля, решение прийти в Украину и убивать мирное население ещё понимали Патрушев и Ковальчук. Фамилии этих троих человек нужно фиксировать как единое целое – людей, придумавших эту войну именно в таком виде.

Михаил Подоляк подчеркнул, что концепция войны, разработанная «верхушкой» кремля состоит в том, чтобы нанести максимальное уничтожение инфраструктуре, чтобы жестоко убивать и пытать людей, как это было в селах в Киевской области. А после этого, выйдя с бокалом шампанского, заявить на публику, что вот они, мол, «освободили население и территории».

«Курсор» писал ранее, что путин оттягивает момент, когда ему придется признать поражение россии в войне против Украины, считают аналитики.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!