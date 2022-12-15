В ISW рассказали, как путин хотел объявить о победе рф в Украине

Путин оттягивает момент, когда ему придется признать поражение россии в войне против Украины, считают аналитики.

Глава рф* путин перенес свое ежегодное обращение к федеральному собранию, так как не уверен, что может поддерживать пропаганду на фоне растущей критики его поведения в ходе войны в Украине.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В рф попытались оправдать путина и заявили, что он может выступить с посланием, но уже в 2023 году.

«Бегство рф из Киевской области и севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортило планы путина провозгласить победу во время обращения к федеральному собранию», – сообщили аналитики.

В ISW напомнили, что в марте 2014 года путин произнес там речь, в которой он объявил о незаконной аннексии Крыма и города Севастополь.

«Возможно, путин все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что россия не может достичь своих целей в Украине (признать проигрыш в войне)», — отмечают аналитики.

В Институте уверены, что, обращаясь к россиянам, путин может быть не уверен в своей способности оправдать те внутренние и глобальные проблемы рф, с которыми она столкнулась, начав войну против Украины.

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Российский политик ответил, есть ли у путина настоящие союзники.