Не всё так гладко: Центробанк рф заявил о глубоком спаде экономики

Эльвира Набиуллина, глава центрального банка россии, заявила, что страну ждут «трудности» и «структурная перестройка экономики». Эксперты считают, что худшие последствия санкций еще впереди.

Экономические перспективы россии* ухудшились, так как, согласно обзору центрального банка, спад экономики будет более глубоким, чем ожидалось ранее, а инфляция в этом году вырастет до 22 процентов.

Хотя президент россии Владимир Путин настаивает на том, что экономике удалось выдержать шквал беспрецедентных санкций, введенных после того, как 24 февраля он направил войска в Украину, экономисты считают, что худшие последствия санкций еще впереди.

Выступая в парламенте, глава центрального банка Эльвира Набиуллина предупредила о «трудностях» и «структурной перестройке» российской экономики из-за изнурительных санкций.

«Трудности возникают во всех секторах, как в крупных, так и в малых компаниях», — говорит она.

Курсор ранее писал, что США выделили пол миллиарда долларов на экономическую помощь Украине. Соединенные Штаты предоставят Украине новую помощь в размере 500 миллионов долларов, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать выплачивать зарплаты, пенсии и предоставлять услуги, сообщил представитель Казначейства.

Также сообщалось, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией. Эксперт уверен, что россия не сможет скрыть подготовку к нанесению ядерного удара. Ее смогут заметить Западные разведслужбы, а потому у всех убудет время подготовиться.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!