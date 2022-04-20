США ввели новые санкции против россии

Соединенные Штаты расширили санкции против россии*. В черный список попали еще около 30 физических и 40 юридических лиц, в том числе бизнесмен Константин Малофеев и Транскапиталбанк. Об этом было объявлено в среду, 20 апреля, на сайте Министерства финансов США.
Отмечается, что санкции направлены на компании, работающие в российской индустрии виртуальных валют, которая является третьей по величине в мире.
Кроме того, Госдепартамент вводит визовые ограничения в отношении 635 россиян, которые причастны к подавлению инакомыслия в россии и за рубежом, а также к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины и нарушению прав человека на Донбассе.
Визовые ограничения также коснутся трех российских чиновников, причастных к грубым нарушениям прав человека, и 17 человек, ответственных за подрыв демократии в Беларуси.
Курсор ранее писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.
Также мы передавали, что украинский олигарх пообещал восстановить Мариуполь. Бизнесмен Ринат Ахметов, известный украинский бизнесмен и меценат, пообещал сделать все возможное для восстановления родного для него города Мариуполь, где находятся его металлургические заводы.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!