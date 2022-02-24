Немецкий фотокорреспондент снял в Чугуеве Харьковской области результат ракетного удара по жилому дому

Обстрел дома в Чугуеве Харьковской области, в котором погиб маленький мальчик, российские боты уже называют фейком. Фотографии последствий они назвали «постановочными».

Немецкий фотокорреспондент Wolfgang Schwan снял последствия обстрела жилого дома в Чугуеве, Харьковская область. Этот город обстреляли примерно в 8 утра. В результате обстрела возник пожар, который тушили три оперативных отделения Службы спасения. Из дома эвакуировали 15 жителей, однако одного маленького мальчика не удалось спасти.

Фотографии, которые сделал Wolfgang Schwan, опубликовали на телеграм-канале NEXTA Live.

Примечательно, что российские в комментариях под постом МЧС Украины назвали, в котором и говорится о случившемся, начали вбрасывать информацию, будто бы это все «фейк». Многие утверждают, что этот дом в Чугуеве якобы уже давно отселен, а фотографии «постановочные».

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