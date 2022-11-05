Нет тела — нет дела: россияне рассказали об обращении со своими погибшими

Тела оккупантов лежат на земле, их не позволяют забирать: «может, он в плену, и родственникам деньги не выплачивают».

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обнародовало перехват разговора российского военного о бесчеловечном отношении командиров из россии* к своим погибшим солдатам.

Аудио размещено на Facebook-странице ведомства.

Так, военнослужащий 752 полка ВС РФ на Донецком направлении рассказывает:

«Некогда не было звонить, из окружения выходили. Из 36 получилось только 16, и «200-х» не позволяют забирать, нах***… Почему? Нет тела – нет дела. Ну, может, он в плену, и родственникам деньги не выплачивают», — говорит солдат.

Оккупант рассказывает, что тела погибших лежат на земле и их никто не уносит.

Как сообщал Курсор, в ночь на 5 ноября в российском городе Кострома загорелось местное кафе. В пожаре погибли по меньшей мере 13 человек. По подозрению в поджоге задержали военного, недавно вернувшегося из Украины.

Российская прокуратура заявила, что одной из версий причин пожара рассматривается использование пиротехники. По предварительным данным, пожар начался из-за запуска охотничьей ракетницы, после чего вспыхнули декоративные элементы на потолке.

Также Курсор информировал о том, что украинские бойцы показали, как уничтожили блиндаж с россиянами в Донецкой области. Так, в одном из районов выполнения задач пограничная аэроразведка обнаружила скопление пехоты российских войск и их укрепление. Огневую задачу на уничтожение противника поручили минометному подразделению пограничников.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!