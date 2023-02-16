Зеленский о встрече с Коэном: Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал встречу с главой МИД Израиля Эли Коэном.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Израиль всегда был нашим важным партнером на Ближнем Востоке. Это первый визит представителя Израиля с начала полномасштабного вторжения. В ходе встречи с министром иностранных дел Эли Коэном обсудили углубление двустороннего сотрудничества по разным направлениям. Я приглашаю Израиль присоединиться к реализации нашей формулы мира. Благодарен за оказанную гуманитарную помощь. Рассмотрели вопросы участия страны в послевоенном восстановлении. Украина могла использовать опыт Израиля в разминировании. Рассчитываю, что этот визит будет способствовать углублению нашего сотрудничества», – написал Зеленский.

Чуть ранее СМИ сообщили, о чем беседовали Зеленский и Коэн в ходе встречи в Киеве, украинской столице. Так, глава МИД заявил, что Израиль «выражает солидарность с Украиной».

Утверждается, что Зеленский назвал Иран «общим врагом Украины и Израиля». По итогам беседы было принято решение об увеличении гуманитарной помощи, предоставляемой Иерусалимом Киеву.

Президент Украины попросил помощи в реабилитации, а также в строительстве школ. Еще одной просьбой Киева стало предоставление дополнительных рабочих виз для украинцев в Израиле и увеличение количества госпитализированных в Израиле украинских военных.

В сфере безопасности Зеленский не стал просить наступательную военную помощь, но упомянул о помощи оборонительной. Стороны согласовали, что Украина также получит от Израиля систему предупреждения о ракетном нападении в ближайшие месяцы.

Также «Курсор» сообщал, что над посольством в Украине подняли флаг Израиля.

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