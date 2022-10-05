Невосполнимый вред: какой ущерб экологии Украины нанесла война с рф

В Украине семь месяцев продолжается война с российской федерацией*. И это очень сказывается на экологии страны. Согласно оценкам, за период полномасштабного вторжения рф ущерб составил 36 миллиардеров долларов.

Об этом сообщает издание Reuters.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец рассказал, что под угрозой сейчас находятся миллионы гектаров природных заповедников. Сумма ущерба от загрязнения воздуха, вызванного войной в Украине, в настоящее время составляет около 25 миллиардов евро, кроме того, еще 11,4 миллиарда евро необходимо для устранения последствий загрязнения почвы.

В ходе обследований мест чрезвычайных происшествий экоинспекторы фиксируют засор земельных участков обломками боеприпасов, уничтоженных зданий, инфраструктурных объектов. Кроме того, почвы загрязняют опасные вещества, которые отравляют земли и подземные воды, нанося непоправимый вред окружающей среде.

«Курсор» писал ранее, что борьба за спасение экологии может обернуться ресурсным кризисом. Ученые пришли к выводу, что человечество может столкнуться дефицит серной кислоты — менее чем через 20 лет спрос на нее вырастет почти вдвое.

Еще мы писали, как изменится экологическая ситуация, если миллиард людей, находящийся сейчас за чертой бедности, повысит уровень своих доходов до приемлемого.