Ученые рассказали, что ликвидация бедности вредит экологии

Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах сообщили, что повышение уровня жизни бедных может негативно сказаться на экологической обстановке в мире.
Ученые заявили, что полная ликвидация нищеты увеличит уровень выбросов углекислого газа. Правда, это произойдет только в том случае, если доходны бедных вырастут слишком сильно.
В ООН крайней нищетой называют состояние, когда человек не может потратить более 1,9 доллара в сутки. Это примерно 6 шекелей. Большинство бедных людей проживают на территории Азии, правда, уровень выбросов углекислого газа там самый низкий в мире.
Ученые заявили, что небольшом увеличении доходов бедных уровень выбросов увеличится лишь на 1 процент.
Ранее Курсор сообщал, что накопленные в реках медицинские отходы угрожают всей планете. Ученые из Великобритании заявили, что фармакологические отходы сильно загрязняют реки. Так, во время последнего исследования, которое охватило 258 рек в 104 странах, выяснилось, что большое количество пресной воды загрязнено такими веществами как парацетамол, никотин, кофеин и прочими.
Кроме того, мы писали, что в январе в бразильской Амазонии зафиксировали рекордный уровень вырубки леса.
Еще напомним, что в Австралии будут делать удобрения для городских растений из человеческой мочи.
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