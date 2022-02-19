Ученые рассказали, что ликвидация бедности вредит экологии

Ученые поставили цель посчитать, как изменится экологическая ситуация, если миллиард людей, находящийся сейчас за чертой бедности, повысит уровень своих доходов до приемлемого.

Ученые из Гронингенского университета в Нидерландах сообщили, что повышение уровня жизни бедных может негативно сказаться на экологической обстановке в мире.

Ученые заявили, что полная ликвидация нищеты увеличит уровень выбросов углекислого газа. Правда, это произойдет только в том случае, если доходны бедных вырастут слишком сильно.

В ООН крайней нищетой называют состояние, когда человек не может потратить более 1,9 доллара в сутки. Это примерно 6 шекелей. Большинство бедных людей проживают на территории Азии, правда, уровень выбросов углекислого газа там самый низкий в мире.

Ученые заявили, что небольшом увеличении доходов бедных уровень выбросов увеличится лишь на 1 процент.

Ранее Курсор сообщал, что накопленные в реках медицинские отходы угрожают всей планете. Ученые из Великобритании заявили, что фармакологические отходы сильно загрязняют реки. Так, во время последнего исследования, которое охватило 258 рек в 104 странах, выяснилось, что большое количество пресной воды загрязнено такими веществами как парацетамол, никотин, кофеин и прочими.

Кроме того, мы писали, что в январе в бразильской Амазонии зафиксировали рекордный уровень вырубки леса.

Еще напомним, что в Австралии будут делать удобрения для городских растений из человеческой мочи.

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