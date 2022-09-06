Борьба за спасение экологии может обернуться ресурсным кризисом

Исследователи считают, что по мере обезуглероживания земного шара человечество может столкнуться с новой проблемой.

Серная кислота является ключевым химическим веществом в современном индустриальном обществе, а стремление мира к развитию экологически чистых технологий заставит человечество столкнуться с новым кризисом — на этот раз ресурсным, пишет Scitech Daily.

Об этом свидетельствуют новые данные, полученные исследователями из Университета колледжа Лондона. Ученые пришли к выводу, что в ближайшее время, если ситуацию не изменить, мы испытаем дефицит серной кислоты — менее чем через 20 лет спрос на нее вырастет почти вдвое.

Отметим, что серная кислота в современном мире активно используется для изготовления фосфорных удобрений, литий-ионных батарей, а также извлечения кобальта и никеля, необходимых для перехода к «зеленой экономике».

В настоящее время основная доля поставок серы является отходами переработки сырой нефти и природного газа — таким образом выбросы газообразного диоксида сводятся к минимуму, что защищает планеты от кислотных дождей. Получается замкнутый круг — человечеству необходимо отказаться от ископаемого топлива, чтобы избежать резких климатических изменений. Однако в дальнейшей перспективе мы столкнемся с нехваткой серной кислоты, которая необходима для перехода на более экологичные технологии.

Ученые считают, что одним из путей решения проблемы нехватки серной кислоты может стать увеличение ее прямой добычи. Что в свою очередь повлечет еще более серьезные проблемы.

В результате ученые пришли к выводу, что необходимо уже сейчас приступить к разработкам недорогих, но экологически чистых методов добычи элементарной серы. В дальнейшем эти разработки помогут миру избежать ресурсного кризиса.

«Курсор» писал ранее, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.