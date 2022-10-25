Нидерландская разведка подсчитала, сколько танков рф захватили ВСУ

Российская армия продолжает нести на войне в Украине большие потери. ВСУ уничтожают не только личный состав агрессора, но и большое количество его техники. В нидерландской разведке подсчитали, какие танки потеряла россия, и сколько единиц такой техники захватили украинские защитники.

Об этом сообщает Oryxspioenkop.

Разведчики указали, что на фронте российские оккупанты потеряли много советских танков Т-62, Т-64А, Т-72. Всего в отчете говорится, что страна-агрессор лишилась 1 415 танков, из которых: 816 – уничтожены; 52 – повреждены; 55 – брошены и 490 – захвачены.

Российская федерация потеряла по меньшей мере 203 советских танка T-72B, а также 225 танков T-72B3.

Помимо танков, «вторая армия мира» осталась без 683 единиц боевых бронированных машин, 249 бронетранспортеров, 120 буксированной артиллерии и другой техники.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на юге и востоке страны, применяя различное вооружение. А вот российские войска испытывают трудности с техникой и признают, что командование отправляет их просто «на убой».

Еще мы писали, что бойцы ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов. Армия рф лишилась 9 боевых машин и понесла ощутимые потери в личном составе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!