Нидерландский комик рассказал забавную военную историю, которая с ним приключилась в Киеве

Артист рассказывает европейцам о войне в Украине, используя для этого стендапы.

Нидерландский комик Федор Икелаар поделился о том, что его поразило в Киеве, который он посетил во время войны.

По словам артиста, в украинцах его удивили доброжелательность, чувство юмора и смелость. Он посетил столицу, чтобы помочь пострадавшим от войны животным.

"Украинцы еще те смельчаки. Могут сбить вражеский дрон стеклянной банкой с огурцами или украсть где-то в селе российский танк", – рассказал он.

Также комик рассказывает европейцам о войне в Украине, используя для этого стендапы. По его словам, он старается придать огласку той ситуации, в которой украинцы живут ежеминутно.

Кроме этого, он поделился забавной историей о киевском курьере:

"Я только вернулся из Украины, и больше всего меня поразило то, что в Киеве, столице, работают бары и рестораны. И службы доставки все еще работают. Напомню вам: в Нидерландах останавливаются поезда из-за снегопада. Поэтому я заказал доставку, потому что снаружи война. В приложении было видно курьера по имени Сергей, который он был на своем велосипеде. А потом началась воздушная тревога, и я спустился у хранилища. Решил посмотреть в телефоне, что же происходит, и увидев, что Сергей ВСЕ ЕЩЕ ЕДЕТ НА СВОЕМ ВЕЛОСИПЕДЕ. Вообще никакого волнения"

Также "Курсор" сообщал, что Зеленский обьяснил, почему на войне не может быть "счастливый конец".