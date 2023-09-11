"Это не фильм": Зеленский обьяснил, почему на войне не может быть "счастливый конец"

Украинский лидер также ответил, когда ВСУ могут получить ракеты ATACMS.

Украинские военнослужащие продолжают масштабное контрнаступление на юге и востоке страны, чтобы полностью освободить свои территории от российских захватчиков. Президент Владимир Зеленский рассказал, насколько важно продвигаться вперед и объяснил, почему в Украине не будет "счастливого конца" военным действиям.

Об этом он рассказал в интервью изданию CNN.

По словам лидера Украины, в войне с российским агрессором нельзя делать никаких пауз и контрнаступление должно продолжаться, а для этого ВСУ необходимы ракеты ATACMS. Так же важно как можно скорее пересадить украинских летчиков на истребители, которые должны передать стране западные союзники.

При этом, Зеленский отметил, что все хотят "счастливого конца", но это не фильм, продолжительностью в полтора часа, а масштабное контрнаступление, которое не может иметь счастливый конец, потому что Украина потеряла очень много людей. А победа - единственная вещь, которая может принести деоккупацию территорий и не допустить того, чтобы рф* нападала на другие страны с целью вернуть всех в Советский Союз.

Президент Украины рассказал, что собирается в ближайшем времени обсудить с американским коллегой Джо Байденом передачу ВСУ дальнобойных ракет ATACMS и надеется, что они поступят на вооружение его армии уже осенью.

"Курсор" писал ранее, что ВСУ могут похвастаться успехами на определенных направлениях южного фронта. Президент Владимир Зеленский считает, если украинские защитники еще больше надавят на оккупантов, тогда они начнут спасаться бегством.

Еще мы писали, что деоккупация Крыма станет для ВСУ более простой и быстрой, если Украина получит от США тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS).