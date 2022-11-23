Никаких переговоров: в Киеве отреагировали на ракетный удар рф

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал массированные ракетные обстрелы, совершенные российскими оккупантами.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Диктуем по слогам. Ни ваши ракеты. Ни ваши «шахиды». Ни ваши обстрелы роддомов ни на миллиметр, ни на шаг не приблизят ваше желание о переговорах. Только единственное желание – уничтожать рашистское чудовище. Со страной-террористом – переговоры только через прицел Сил обороны», ‒ написал Данилов.

За день до этого секретарь СНБО предупредил, что кремль располагает достаточным запасом ракет для 3-4 массированных ракетных ударов вроде произошедшего 15 ноября, когда оккупанты выпустили по Украине около 100 ракет.

Известно, что 23 ноября, в среду, россия совершила очередной массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры. Эта атака уже унесла жизни как минимум четырех человек.

Взрывы звучали в Виннице, Киеве, Львовской области, Кременчуге и около Днепра. Многие из них пришлись по объектам критической инфраструктуры.

Средства ПВО сработали в Киевской, Николаевской, Полтавской областях и Кривом Роге. Без электроэнергии остались Киев, Запорожье, Львов, Харьков, Кривой Рог, Сумы, Ровно, Полтава, Винница, Одесса, Тернополь, Черновцы, Черниговская область и почти вся Молдова.

Пострадала от этого не только Украина, потому что в соседней к ней Молдове тоже начали отключать свет, как и 15 ноября. Президент Молдовы Майи Санду, «россия оставила Молдову в бездне».

Она заявила, что ее страна не может доверять кремлевскому режиму, который оставляет Молдову «в темноте и холоде, который намеренно убивает людей из простого желания оставлять другие народы в бедности и унижении».

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!