Нобелевского лауреата приговорили к 10 годам колонии в Беларуси

Обвиненный не признал вину и заявил о преследовании политического характера.

Суд Ленинского района Минска (Беларусь) приговорил лауреата Нобелевской премии мира и белорусского правозащитника Алеся Беляцкого к 10 годам колонии.

Об этом сообщили в Белорусской службе Радио Свобода.

Судили не только Беляцкого, но и его коллег по правозащитной организации «Весна». В частности, Валентина Стефановича приговорили к 9 годам колонии, Владимира Лабковича – к 7 годом, а Дмитрия Соловьева, осужденного заочно – к 8 годам.

Правозащитники признаны виновными в финансировании протестов против Александра Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Они не стали признавать вину и заявили, что их преследованию свойственен политический характер.

Известно, что Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии в 2022 году во время нахождения в белорусском СИЗО. Вместе с ним лауреатами стали украинский Центр гражданских свобод и запрещенная *кремлем организация «Мемориал». Тогда награду за Беляцкого получила его жена Наталья Пинчук.

«В тюрьме сидит не только Алесь – там тысячи белорусов, десятки тысяч репрессированных, посаженных за гражданскую позицию. Сотни тысяч вынуждены бежать из страны только потому, что хотели жить в демократическом государстве. В Беларуси, к сожалению, годами идет война против собственного народа, языка, истории и демократических ценностей», – сказала она, когда выступала с торжественной речью в Осло (Норвегия).

Беляцкого, Стефановича и Лабковича поместили под стражу еще 14 июля 2021 году. На начавшемся в январе процессе сидели в металлической клетке.

Во время заседания обвиняемые решили подать ходатайство, потому что ходили проведение процесса на белорусском языке, однако судья Марина Запасник ответила отказом, аргументируя это двумя государственными языками в Беларуси.

Также «Курсор» сообщал, что партизаны показали кадры с моментом атаки на аэродром «Мачулище», где подорвали российский самолет.

Помимо этого путин теряет поддержку войны из-за инцидента в Брянской области.

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