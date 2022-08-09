Новый анекдот от медведева: абсурдные идеи о планах Запада

Здравомыслящие люди давно привыкли к абсурдным замечаниям замглавы совета безопасности россии*. К его высказываниям привыкли относиться как к попытке донести настолько своеобразную мысль, что в устах любого серьезного политика она бы просто растоптала его репутацию.

Недавним проколом медведева стали замечания по поводу Второй мировой войны, высказанные генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Он заявил: «У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится». Так бывший политик попытался навязать очередной посыл россиянам.

Сейчас медведева считают заменой эксцентричному Жириновскому, который захлебывался в своей агрессии.

«Целью Запада является уничтожение россии», — поведал медведев в интервью ТАСС. По его словам, эта цель у Запада была и ранее, и она осуществляется через раскачивание ситуации в соседних с россией государствах.

Интересно, что абсурдные вещи медведев вещает с уверенным и серьезным видом, но привыкший российский народ не реагирует на подобные высказывания. Ведь могли бы задать ему встречный вопрос: «Как он может говорить о таких понятиях как «мир» в войне, развязанной как раз его страной?»

Кроме того, медведев заявил, что Украина может утратить остатки государственного суверенитета и исчезнуть с карты мира, поскольку после революции 2014 года Украина потеряла государственную независимость и перешла под влияние западных стран.

Таким образом, медведев попытался преподнести историю так, что Украина в 2014 году попыталась сбежать от влияния россии, а раз это успешно у нее получилось, то она непременно попала под влияние Запад, утратив свою независимость.

Хотя, возможно, это послание нацелено на граждан Беларуси, чья страна сейчас иллюстрирует возможное состояние Украины, если бы не события 2014 года.

По словам политика, война в Украине стала жестким и продуманным ответом на русофобскую политику западных стран. Видимо, политики и народ рф не могут поверить, что Западу нет до них дела. Они им не нужны, ну не интересна эта страна и этот народ никому, кроме них же самих, не нужны западу ни земли, ни истребление россиян как народа.

«Курсор» писал, что медведев пригрозил войной Грузии и Казахстану.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!