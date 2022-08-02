Медведев пригрозил войной Грузии и Казахстану

Замглавы совета безопасности россии* и бывший президент рф дмитрий медведев заявил, что рф хочет возродить СССР. Он написал большой пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В нем он написал, что после того, как рф захватит Украину, российская армия пойдет в «следующий поход» для восстановления границ некой «Родины», которая нигде не заканчивается.
Он прямо упомянул Грузию и Казахстан. Последний даже назвал «искусственным государством», в котором также начался мнимый «геноцид русских».
«Пока туда не придут русские, порядка не будет», — высказался Медведев.
Также он заявил, что русские с болью в сердце смотрят на конфликт Армии и Азербайджана. Медведев заявил, что после захвата Одессы у рф будет общая границы с Приднестровьем.
«Никто не сможет остановить Россию на этом пути», — написал Медведев.
Примечательно, что затем Медведев свой пост удалил. Однако затем его помощник заявил, что страницу бывшего президента россии якобы взломали.
Ознакомиться с полным текстом поста можно ниже:
Ранее наш сайт сообщал, что американские эксперты рассказали, кто виновен в теракте в Еленовке.
Кроме того, редакция Курсора писала, что Трамп рассказал, как можно было избежать войны в Украине.
Еще напомним, что украинцы в Европе ищут информацию о российских чиновниках, которые связаны с войной в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!