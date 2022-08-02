Медведев пригрозил войной Грузии и Казахстану

Медведев написал, что парад суверенитетов, которая начался во время распада Советского Союза, надо закончить.

Замглавы совета безопасности россии* и бывший президент рф дмитрий медведев заявил, что рф хочет возродить СССР. Он написал большой пост на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В нем он написал, что после того, как рф захватит Украину, российская армия пойдет в «следующий поход» для восстановления границ некой «Родины», которая нигде не заканчивается.

Он прямо упомянул Грузию и Казахстан. Последний даже назвал «искусственным государством», в котором также начался мнимый «геноцид русских».

«Пока туда не придут русские, порядка не будет», — высказался Медведев.

Также он заявил, что русские с болью в сердце смотрят на конфликт Армии и Азербайджана. Медведев заявил, что после захвата Одессы у рф будет общая границы с Приднестровьем.

«Никто не сможет остановить Россию на этом пути», — написал Медведев.

Примечательно, что затем Медведев свой пост удалил. Однако затем его помощник заявил, что страницу бывшего президента россии якобы взломали.

Ознакомиться с полным текстом поста можно ниже:

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