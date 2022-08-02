Стало известно, грозит ли украинцам нехватка ракет к HIMARS

Вопрос возможной нехватки ракет к HIMARS снимается, так как США выделяют Украине боеприпасы на 550 млн долларов.

США передают Украине очередной транш военной помощи, а именно на 550 млн долларов, в который вошли 155-мм боеприпасы и ракеты для высокоточных ракетных систем HIMARS. Таким образом, в Украине не ожидается нехватка ракет к Himars, отмечают эксперты.

В своем сообщении Пентагон заявил лишь количество артиллерийских боеприпасов – 75 тысяч. Но общая сумма помощи и ориентировочная стоимость одного 155-мм боеприпаса позволила экспертам военного портала Defense Express произвести ориентировочную оценку количества высокоточных ракет GMLRS.

В частности, стоимость обычного 155-мм боеприпаса ориентировочно составляет около 1,5 тысячи долларов. Из-за того, что США поставляют и более дорогостоящие активно-реактивные боеприпасы, стоит взять среднюю стоимость в 2 тысячи долларов. Таким образом из 550 млн долл. помощи примерно 150 млн долл. пошли именно на снаряды для 155-мм артсистем.

Тогда 400 млн долларов – это стоимость ракет GMLRS, каждая из которых стоит, по разным данным, 105-150 тысяч долларов.

То есть количество ракет GMLRS только в одном этом транше составит от 2666 до 3809 единиц или от 444 до 634 «пакетов» по шесть ракет. К этому количеству следует добавить ракеты из предыдущих траншей военной помощи от США, количество которых не известно.

Портал напоминает, что каждая ракета GMLRS имеет индивидуальную наводку с доказанной точностью около метра. То есть каждая ракета – это потенциально отдельная уничтоженная цель.

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