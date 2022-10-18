Новый глава войск рф в Украине выступил с заявлением по ТВ

Это первое публичное обращение командующего «объединенной группировкой вооруженных сил российской федерации в Украине» с начала полномасштабной войны.

Новый командующий «объединенной группировкой вооруженных сил российской федерации* в Украине» генерал сергей суровикин выступил с заявлением в телеэфире.

Об этом сообщает Telegram-канал SVTV News.

Отмечается, что это первое публичное обращение командующего объединенной группировкой вс рф в Украине с начала полномасштабной войны.

Среди прочего, суровикин отметил, что обстановка в зоне проведения «специальной военной операции» напряженная: «противник» не оставляет попыток атаковать позиции вс рф. По его словам, прежде всего, это Купянское, Краснолиманское и Николаево-Криворожское направления.

Также, по словам генерала, рф желает, чтобы Украина была независимым от запада и НАТО дружественным для россии государством. В то же время он считает, что украинские власти применяют против своих военных заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

Среди прочего, суровикин отмечает, что:

«спецоперация» подтвердила эффективность имеющихся на вооружении у рф авиационных комплексов и средств ПВО;

ежесуточно потери противника составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными;

«мы не стремимся к высоким темпам наступления, методично перемалываем противника и продвигаемся, бережем жизни наших солдат и гражданских»;

российская группировка войск наращивает состав, создает резервы и возводит оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения;

есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС;

вс рф обеспечат безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством россии программе переселения;

дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений.

Как сообщал Курсор, главнокомандующего воздушно-космическими силами рф, генерала Сергея Суровикина назначили командующим «объединенной группировкой оккупационных войск в Украине» в начале октября.

Также Курсор писал о том, сколько потеряет бюджет рф из-за нового пакета санкций ЕС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!