Просто космос: войска рф в Украине возглавил глава космических сил и экс-фигурант уголовных дел

Сергей суровикин ранее командовал южной группировкой оккупационных сил рф в Украине. В 2017 году он возглавлял войска россии в Сирии.

В россии* назначили командующим объединенной группировкой оккупационных войск в Украине главнокомандующего воздушно-космическими силами рф, генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего южной группировкой российских войск в Украине.

Об этом в субботу, 8 октября, сообщило министерство обороны рф, пишет DW.

Отмечается, что до этого в россии не обнародовали информацию о том, кто командует ее оккупационной армией в Украине. В апреле СМИ писали, что командование русскими войсками осуществляет генерал александр дворников. В июне военная разведка Великобритании сообщала, что он, вероятно, отстранен от командного поста.

«В 1990-х годах Суровикин был фигурантом нескольких уголовных дел. В 1991 году подчиненное ему подразделение обвинили в убийстве трех протестующих в москве, однако после месяцев расследования информации о том, выдвигали ли официальные обвинения, не было», — говорится в материале.

Также отмечается, что в 1995 году военный суд московского гарнизона признал Суровкина виновным в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Его приговорили к одному году лишения свободы условно, однако позже эти обвинения и судимость с него сняли.

«В 2004-2005 годах он участвовал во Второй чеченской войне, а с марта по декабрь 2017 командовал группировкой войск рф в Сирии. Суровикину 55 лет», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Также Курсор писало том, сколько потеряет бюджет рф из-за нового пакета санкций ЕС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!