Обращение путина отменили, а песков перестал отвечать на звонки

Президент российской федерации* владимир путин, который хотел «срочно» обратиться к народу, так и не вышел в эфир. Причин не уточняют.

Сегодня, 20 сентября, представители президента российской федерации владимира путина анонсировали его «срочное» обращение к народу. Вероятнее всего, в выступлении главы кремля речь должна была пойти про анонсированные колаборантами псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины.

Прямая трансляция обращения президента рф должна была начаться в 21.00, но он так и не появился. Причины неизвестны.

В росСМИ пишут, что пресс-секретарь путина дмитрий песков тем временем перестал выходить на связь, хотя журналисты «засыпали его вопросами». Также в сети появилась информация, что некоторые росСМИ удалили анонс выступления путина.

Российский пропагандист владимир соловьев написал в своем Telegram-канале слово:»завтра». Вероятно, речь идет о выступлении главы кремля.

Издание Forbes со ссылкой на источники в администрации путина сообщает, что записанное президентом рф обращение будет показано завтра утром, «когда проснется Дальний Восток».

«Курсор» писал ранее, что главари так званых «дрн» и «лнр» денис пушилин и леонид пасечник заявили, что готовятся с 23 по 27 сентября провести на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы по поводу «присоединения» к российской федерации. Соответствующие заявления сделали и коллаборационные «власти» Херсонской и Запорожской областей.

Еще мы писали, что мировые страны начали осуждать проведение «референдумов» на территориях Украины, которые попали в оккупацию росссийской армии. Президент Франции назвал это «цинизмом и провокацией».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!