Мировые лидеры отреагировали на объявление псевдореферендумов на территории Украины

На Западе резко осудили проведение «голосования» за присоединение временно оккупированных территорий к рф.

Министерство юстиции США попросило Конгресс узаконить передачу Украине замороженных российских активов.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Отмечается, что соответствующее заявление Минюста США последовало в ответ на объявленные «референдумы» на оккупированных россией* территориях Украины.

В свою очередь советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что россия спешит провести эти «референдумы», как ответ на украинские достижения на поле боя и как подготовку к потенциальной мобилизации.

Тем временем НАТО будет считать нелегитимными готовящиеся «референдумы» о присоединении оккупированных территорий Украины к рф. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон, которому сегодня отказали в разговоре с путиным, заявил, что рассчитывает поговорить с главой кремля в ближайшие дни.

Об этом сообщает Telegram-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

«Президент Франции назвал «цинизмом и провокацией» организацию «референдумов» на Донбассе. Он добавил, что Франция будет продолжать поставлять Украине оружие, а «референдумы» не будут иметь юридических последствий, поскольку весь процесс — «это пародия».

Ранее в министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество ввести новые санкции против россии в ответ на намерения по проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

«Украина призывает международных партнеров решительно осудить намерение РФ провести противоправное голосование на временно оккупированных территориях Украины, наложить новые санкции в Россию и признать ее государством-спонсором терроризма», — говорится в заявлении.

Как сообщал Курсор, оккупанты в так называемых «Луганской и Донецкой народных республиках» назначили дату проведения «референдума» о вхождении в состав россии. Голосование должно состояться в период с 23 по 27 сентября.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова «главы народного совета «лнр» Дениса Мирошниченко.

«В целях обеспечения условий для реализации участниками референдума своего права на участие в голосовании и безопасности для участников референдума, членов комиссий референдума, наблюдателей, представителей СМИ, определить днями голосования на референдуме с 23 по 27 сентября», — заявил Мирошниченко. Также Курсор информировал о том, что главарь «лнр» леонид пасечник уже подписал закон о «референдуме», за что также проголосовал так называемый «народный совет» псевдореспублики.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!