Обращение путина по поводу псевдореферендумов и мобилизации в стране: прямая трансляция

Главари так званых «днр»* и «лнр» заявили, что на оккупированных территориях с 23 по 27 сентября проведут «референдумы» о вхождении в состав российской федерации.

Российский диктатор владимир путин решил высказаться по поводу анонсированных коллаборантами «референдумов» на оккупированных территориях Украины. Речь идет о «днр», «лнр», а также Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, глава кремля может объявить всеобщую мобилизацию, так как сегодня, 20 сентября, госдума внесла в Уголовной кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Еще туда добавили новые статьи УК. Среди них — «Добровольная сдача в плен» — до 10 лет лишения свободы, и «Мародерство» — до 15 лет колонии.

К россиянам также обратиться министр обороны России Сергей Шойгу.

«Курсор» писал ранее, что главари так званых «дрн» и «лнр» денис пушилин и леонид пасечник заявили, что готовятся с 23 по 27 сентября провести на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы по поводу «присоединения» к российской федерации. Соответствующие заявления сделали и коллаборационные «власти» Херсонской и Запорожской областей.

На это решение уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. По словам Дмитрия Кулебы, ни фейковые «референдумы», ни гибридная «мобилизация» ничего не изменят, потому что россия останется страной-агрессором, которая незаконно оккупировала территории Украины.

Еще мы писали, что мировые лидеры уже отреагировали на объявление псевдореферендумов на территории Украины. В Белом доме заявили, что их проведение является оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!