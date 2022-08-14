Обряд против путина: еврейский бизнесмен, лишенный украинского гражданства, проклял диктатора

Скандальный политик и бизнесмен Геннадий Корбан рассказал, что ранее «пульса де-нура» была сделана по отношению к Сталину, и через три дня у него случился удар.

Геннадий Корбан, который был заместителем олигарха Игоря Коломойского, а сейчас лишен гражданства указом президента Украины, осуществил процедуру «пульса де-нура» в отношении путина*.

Корбан заявил: «Пульса де-нура — это сложная, тяжелая процедура. Я не являюсь человеком, который строго соблюдает обряды, хотя человек верующий, но думаю, что эти действия каким-то образом тоже повлияли на то, что после удара по «Южмашу» россия не наносила ударов по Днепру».

Известно, что многие диктаторы, в том числе Сталин и путин, склонны к мистицизму и к приверженности сакральным датам и знакам.

«Пульса де-нура — это процедура, когда ты должен врага или человека, которого ты хочешь подвергнуть этой процедуре, предупредить — официально, так, чтобы он знал, что против него начинается. Я предупредил Путина», — сообщил Корбан.

По его словам, традиционно процедура применяется к людям с еврейской национальностью, но были и случаи, когда они касались не евреев. «Так раввин из Днепра сделал «пульс де-нура» Сталину, начав читать молитву «кадиш» за упокой души еще живого диктатора. Через три дня у Сталина случился удар».

Ранее «Курсор» писал, что путину угрожают «еврейским проклятием» после ракетного удара по Днепру.

Ранее мы писали, что Зеленский лишил украинского гражданства трех еврейских олигархов — СМИ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!