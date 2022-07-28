Зеленский лишил украинского гражданства трех еврейских олигархов — СМИ

Коломойский, Корбан и Рабинович сталкивались с обвинениями в массовой коррупции как в суде, так и за его пределами.

Трое влиятельных и известных евреев в Украине, похоже, лишились гражданства, поскольку их давний конфликт с президентом Владимиром Зеленским достиг точки кипения на фоне войны с россией*.

Zelensky reportedly strips 3 Jewish oligarchs of Ukrainian citizenship https://t.co/zu6uPkyVDS — The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 28, 2022

На прошлой неделе Зеленский, как сообщается, либо аннулировал, либо предпринял шаги для аннулирования украинского гражданства двух самых известных олигархов страны, Игоря Коломойского и Геннадия Корбана, а также Вадима Рабиновича, бывшего магната, ставшего депутатом от пророссийской партии.

Эти трое входят в число самых богатых евреев Украины, и официальная причина, по-видимому, заключается в том, что они имеют иностранное гражданство, в том числе израильское. Двойное гражданство технически незаконно в Украине, но на практике широко терпимо.

Также есть несколько альтернативных теорий, в том числе о том, что Зеленский чистит олигархов с пестрым прошлым, пытаясь доказать Соединенным Штатам и другим западным странам, что Украина нетерпима к коррупции.

Курсор ранее писал, что западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины. Вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.