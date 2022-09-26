Обыски, блокировка дорог и поиски неблагонадежных: в россии продолжается мобилизация

Мобилизованные, не имеющие опыта военной службы, прибывают в военкоматы, формируются в команды и отправляются на доукомплектование частей, понесших значительные потери в ходе боевых действий.

В российской федерации* усиливаются полицейские меры, направленные на обеспечение объявленной мобилизации.

Об этом сообщает главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Так, в краснодарском и ставропольском краях, архангельской, волгоградской, воронежской и ростовской областях освобождены большие помещения для размещения мобилизованных (в том числе спортивные объекты). Представители военных комиссариатов проводят «разъяснительную компанию» среди мужчин по кадровой военной службе в вооруженных силах рф.

«Сразу после объявления мобилизации в станице тамань краснодарского края начался обход населения по домам сотрудниками полиции с целью вручения повесток мужчинам призывного возраста. Мобилизованные прибывают в темрюкский районный военный комиссариат, формируются в команды и отправляются на доукомплектование воинских частей, понесших значительные потери в ходе боевых действий. При прибытии на пункты сбора у людей изымают все имеющиеся средства связи. Необходимая подготовка в учебных центрах не производится», — сообщают в ГУР.

Также, чтобы предотвратить бесконтрольное перемещение мужчин и максимально охватить население волной мобилизации, на автодороге А289 вблизи районного центра темрюк действуют совместные блокпосты полиции и представителей военного комиссариата.

«В общем, мобилизация в краснодарском крае носит массовый характер. Известно, что около 30% призванных — это мужчины, не имеющие опыта военной службы, а офицерские звания получили по окончании военных кафедр в высших учебных заведениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГУР, в поселке теткино курской области на постоянной основе проводятся обыски в домах местного населения. Представители спецслужб побуждают доносить друг на друга, пытаясь найти лиц, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины.

«В результате местные избегают любых разговоров как с незнакомыми, так и с близкими людьми. Дороги в направлении районного центра перекрыты, выезд гражданского населения запрещен», — отметили в ГУР.

Также сообщается, что в чувашской республике 23 сентября был приостановлен набор мобилизованных. Руководство республики сообщает, что полностью выполнило план призыва и ждет следующих приказов.

Как сообщал Курсор, в российской федерации продолжается мобилизация, и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

Российские командиры отправляют новоприбывших сразу на линию соприкосновения, без любой подготовки, и это значительно снижает их морально-психологическое состояние и качество выполнения им обязанностей.

Еще мы писали, что советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!