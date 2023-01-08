Очередной «шедевр» пропаганды: россия обвинила Украину в раскапывании могил

В *минобороны рф обвинили украинские спецслужбы в проведении масштабной провокации в Харьковской области. Для этого украинцами якобы были вскрыты могилы на нескольких кладбищах.

Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Пропаганда рф выдала новую безумную историю. На сей раз в стране-агрессоре утверждают, что Украина намерена дискредитировать вс рф и обвинить российских оккупантов в совершении военных преступлений.

В заявлении сказано, что представители Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины вскрыли могилы на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области. Утверждается, что там захоронены местные жители, якобы умершие от естественных причин, когда там находились российские войска.

«После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими», ‒ утверждают в минобороны.

Там добавили, что якобы украинские спецслужбы и правоохранители фотографируют и снимают на видео тела умерших украинских граждан. Также оккупанты заявили, что к работам Украина привлекла людей, которые имитируют работу судмедэкспертов.

По мнению представителей минобороны, таким способом Украина пытается привлечь внимание Запада «на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя».

К слову, подобные «гениальные» заявления звучат не только из уст россиян. Так, недавно палестинцы обвинили Израиль в подготовке коров-шпионов.

«Курсор» также сообщал, что путин приказал мобилизовать всех российских мужчин.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!