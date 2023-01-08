Театр абсурда: палестинцы обвиняют Израиль в подготовке коров-шпионов

Житель палестинской деревни столкнулся с израильским скотом и заявил, что Израиль тайно дрессирует коров и обучает их шпионить за палестинцами.

Об этом сообщает Jpost.

«Это завербованный и обученный скот», — уверен палестинец Рушд Моррар.

«На шею каждой коровы вешают медальон с подслушивающим и записывающим устройством, а иногда и камерами, чтобы следить за каждой деталью в Хирбет Янун».

Он также заявил, что «поселенцы выпускают стада диких кабанов», чтобы уничтожить все палестинские посевы. «Преступления поселенцев становятся все более разнообразными и изощренными, а средства, которые они используют в своей войне, безграничны», — заявил он.

Террористы ХАМАСа ранее уже заявляли о поимке вооруженного дельфина, якобы прошедшего подготовку в израильской спецслужбе Моссад.

Курсор ранее писал, что заключенный лидер ХАМАСа опубликовал книгу о терактах.

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