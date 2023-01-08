Путин приказал мобилизовать всех российских мужчин — СМИ

В ближайшее время в российской федерации начнется вторая волна мобилизации, в рамках которой в армию призовут как минимум полмиллиона мужчин.

Президент россии владимир путин* мечтает повторить полномасштабное наступление на Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года, но ему не хватает оружия. Единственный ресурс, которого пока достаточно – это потенциальные мобилизованные.

Об этом говорится в материале портала Cyprus Daily News.

Издание отмечает, что кремлевский диктатор готов убивать россиян сотнями тысяч, лишь бы отложить свое позорное поражение. При этом поведение россии становится все более агрессивным и в то же время лишенным здравого смысла. Армию путина необходимо уничтожить в Украине – пока она не дошла до Европы.

«Путин и Лукашенко в определенном отношении являются геополитическими реликтами, «обломками тоталитаризма», стареющими диктаторами, эпоха которых завершилась, но они не могут это принять и предприняли последнюю отчаянную попытку возродить тоталитарную сверхдержаву. Они действительно в это верят, ведь не способны воспринимать другую парадигму мироустройства», — говорится в статье.

По мнению авторов, для путина война – это мир, он верит в мифический заговор против россии и везде ищет врагов. И его паранойя обусловила трагедию для миллионов людей.

Отмечается, что путин спешит, он не может смириться со своим поражением и готов убивать россиян сотнями тысяч в погоне за своей призрачной иллюзией восстановления ссср. Вскоре жертв в российской армии станет гораздо больше, ведь мобилизуют сотни тысяч новобранцев, а необходимого оружия для защиты их жизней по правилам военной науки в россии крайне мало.

«За почти год так называемой СВО, а фактически – захватнической войны против Украины, россия потеряла половину своих танков — почти 3000. Подсчитано, что такое количество российская промышленность не сможет выработать даже до 2035 года. Это значит, что, если война с Украиной будет продолжаться в нынешней динамике, уже к концу 2023 года россия потеряет почти все свое тяжелое вооружение», — говорится в материале.

При этом, пишут журналисты, российская пропаганда усиленно готовит россиян к всеобщей мобилизации, которая скоро будет объявлена, и к потоку цинковых гробов в россию. Так, ключевые пропагандисты путина повторяют нарративы, что «нет большего счастья для мужчины, чем умереть на войне». Показательно и новогоднее поздравление путина: впервые за все время своего правления он выступал на фоне стоявших позади него военных. Это – прямой сигнал для россиян готовиться к затяжной войне и сотням тысяч новых жертв.

«Не стоит ожидать от путина реальных уступок, настроения на конструктивный диалог, мир, и тем более – его уход с оккупированной территории Украины. Он действительно будет воевать до последнего россиянина и до последнего стреляющего автомата. И не важно, что от его авантюры могут погибнуть десятки миллионов человек. Это самый большой трагизм ситуации и самая большая опасность для Европы. Кремлевский диктатор давно живет в мире иллюзий. И он априори не оставил Западу другие варианты реагирования, кроме силового», — отмечается в материале.

Поэтому, по убеждению авторов, Украина должна получить все необходимое вооружение, чтобы молниеносно разбить российскую армию. Иначе эта война будет продолжаться годами, и это в пользу путина, поскольку россия имеет огромный ресурсный потенциал и всегда выигрывала затяжные войны, но быстро проигрывала блицкриги.

«В этом величайшая ловушка для Запада: в Европе считают, что дозированное количество оружия, которого достаточно Украине для самозащиты, но не для реального наступления – лучший вариант, а путин в конце концов устанет и отступит. На самом деле все с точностью до наоборот: во время затяжных войн россия приходит в себя и начинает накапливать силу, а во время блицкрига проигрывает и отступает. В Украине решается будущее цивилизованного мира и промедление с предоставлением Украине оружия делает третью мировую лишь вопросом небольшого времени», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, Зеленский дал оценку «рождественскому перемирию» путина.

Также мы писали о том, что, по информации аналитиков ISW, «перемирие» путина вызвало волну критики в рф.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!