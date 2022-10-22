Одессит, переживший Холокост, призвал немцев помочь победить российских фашистов

Роман Шварцман, одессит, который ребенком пережил Холокост, а сейчас помогает своей Родине преодолеть российскую агрессию, обратился к немецким политикам и гражданам с призывом усилить поддержку Украины, чтобы она могла оградить себя от оккупанта.

Об этом он сказал на Международной конференции «Права человека против геноцида», сообщает Укринформ.

В частности, по словам Шварцмана, цель должна быть ясной и недвусмысленной – безусловное поражение рф*.

«Вашего беспокойства недостаточно. … Прошу Германию предоставить нам (Украине — прим. ред.) танки и бронемашины. … Я также прошу руководство ФРГ и других государств поддержать создание такого трибунала. Спецтрибунал для наказания преступников войны – единственный способ привлечь виновных к ответственности», – заявил Шварцман.

Он напомнил, что нерешительность Запада уже привела к гибели многих людей, которые можно было предотвратить, если бы Украине своевременно давали оружие для защиты. В то же время одессит поблагодарил Германию за предоставленное оружие, за укрепление украинской ПВО и артиллерии.

«Я никогда не думал, что зверства немецких фашистов 80 лет назад повторятся на земле моей многострадальной Украины, что снова будут концлагеря, разрушенные города и села, что погибнут мирные люди», — сказал Шварцман.

Он добавил, что российская оккупационная армия «повторяет и даже превышает по цинизму и жестокости действия нацистских фашистов», что подтверждают страшные находки на освобожденных территориях.

«Россия методично и целенаправленно проводит геноцид украинского народа, подобно сталинскому Голодомору и гитлеровскому холокосту», — сказал Шварцман.

Он заверил, что никакой угрозы со стороны бандеровцев и украинских нацистов не было и нет, а рф своими лживыми лозунгами о «денацификации» и «демилитаризации» пытается повторить ужасы мировых войн, в частности, Второй мировой, когда нацисты пытались уничтожить его как еврея, а сегодня россияне хотят уничтожить его как украинца.

«Не сам гитлер хотел меня убить, когда я был ребенком 81 год назад. Сегодня не сам путин запускает ракеты по Украине, по Одессе. россияне должны нести ответственность за свои преступления в Украине как нация, как делали немцы. Ракетные удары по городам и инфраструктуре показали, что россия – государство-террорист», — подчеркнул Шварцман.

Отметим, что несколько лет назад Роман Шварцман был награжден немецким Крестом, полученным из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Как сообщал Курсор, Германия объявила о дополнительных выплатах жертвам Холокоста.

Ранее Курсор писал о том, что Либерман извинился за свои высказывания о Холокосте.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!