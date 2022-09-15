Германия объявила о дополнительных выплатах жертвам Холокоста

В ходе ежегодных переговоров между правительством Германии и базирующейся в Нью-Йорке Конференцией по материальным претензиям евреев к Германии было принято решение об увеличении финансирования жертв Холокоста.

Известно, что 14 000 человек в Израиле будут получать дополнительно 1 200 шекелей в месяц в рамках сделки с Claims Conference по предоставлению 130 миллионов евро для выживших по всему миру. Министерство социального равенства отмечает, что этого должно хватить людям на покрытие их расходов по уходу.

Об этом пишет «The Times of Israel».

Министр финансов Германии Кристиан Линднер достиг соглашения с министром социального равенства Израиля Мейрав Коэн, которое дает право на финансирование еще 14 000 выживших, проживающих в Израиле. В результате они будут получать 1200 шекелей (349 долларов США) в месяц на расходы по уходу на дому. Договоренность была достигнута за счет расширения критериев, определяющих право на получение сестринской помощи.

Кроме того, 81 000 переживших Холокост в Израиле получат единовременную стипендию в размере 1 200 евро на 2023 год. Коэн подытожил, что в результате соглашений «тысячи выживших, живущих в Израиле, в этом году получат значительную прибавку к своим доходам».

Ранее «Курсор» писал о том, что Либерман извинился за свои высказывания о Холокосте и заявил, что у него не было намерения «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».