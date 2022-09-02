Офицеры армии рф намерены сложить оружие — перехват разговора

Украинская разведка опубликовала перехват разговора, в котором российский оккупант говорит, что контрактники и офицеры одного из подразделений хотят отказаться дальше идти воевать.

В армии российской федерации* растет количество военных, которые отказываются продолжать воевать с ВСУ. В разговоре, перехваченном украинской разведкой, один из солдат рассказывает, что офицеры и контрактники после 15 числа хотят сложить оружие.

Об этом сообщается на Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины.

Военнослужащий рф рассказывает, что в одном из подразделений назревает бунт, после 15-го числа, вероятнее всего, текущего месяца, офицеры и контрактники собираются сдать оружие и больше не возвращаться на фронт. По его словам, это будет массовое явление, поэтому военнослужащие надеяться, что им ничего не будет за такое решение.

Собеседница оккупанта в разговоре также подчеркнула, что российских военных из Балтийска уже начали отправлять на войну.

«Курсор» писал ранее, что украинские разведчики выложили в сеть очередной перехваченный разговор солдат российской федерации, на котором они признаются, что планируют побег из зоны боевых действий.

Еще мы писали, что военный рф, который находится на Херсонщине, пожаловался родителям, что им не платят «боевые» и по документам они «находятся» на территории россии. Украинские военные перехватили этот разговор и выложили в сеть.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!