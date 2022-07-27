Оккупанты в Мариуполе начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет

Во временно оккупированном Мариуполе оккупанты рф* начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет. Уже даже в пожилых людях они видят угрозу.
Об этом сообщает Telegram-канал Мариупольского горсовета.
Теперь пенсионерам придется доказывать свою «приверженность» оккупантам, которые оставили их без домов, еды, медицины и нормальной жизни, отмечают в горсовете. У «русского мира» под подозрением все.
Российские военные сами себя загнали в тупик, ведь прекрасно осознают, что жители захваченных ими городов их люто ненавидят. Солдаты рф разрушили их дома и убили их близких, родных либо друзей и понимают, что рано или поздно будут за это отвечать. Теперь оккупантам приходится жить в постоянном страхе и видеть угрозу даже в пожилых людях.
Ранее российские военные усилили проверки и фильтрацию жителей Мариуполя. Есть случаи задержания, однако о судьбе людей на захваченной россиянами территории узнать крайне сложно.
Добавим, также сообщалось, что российские оккупанты получили приказ от кремлевских кураторов провести «скрытую мобилизацию» украинцев в Мариуполе.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!