Окрестности Бахмута усеяны трупами россиян — Киев

Окрестности украинского города Бахмут (Украина) усеяны трупами российских оккупантов, которые никто не забирает.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
«Наши военные защищают славный город Бахмут, наши военные стоят, это наша крепость. И то, что они сейчас делают, мы даже не можем представить, насколько это будет полезно для страны, для нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, которая вторглась на нашу территорию. Как докладывал генерал-полковник Сырский, усеяны трупами россиян, «вагнеровцев» все балки, территория вокруг города. Оно как посеяно там лежит. Их никто не забирает, потому что они никому не нужны», — рассказал чиновник.
Данилов отметил важность обороны Бахмута, которая длится уже 10 месяцев.
«Представьте себе, где были бы сегодня эти террористы, в каких городах бы они уже находились, если бы наши парни и девушки не защищали именно этот город. Это был бы для них такой моральный подъем, что в конце концов смогла вторая армия мира взять районный центр Бахмут, и таким образом решить тот вопрос, который они не могут решить долгий промежуток времени. Как фашисты проиграли под Сталинградом, так они точно проиграют под Бахмутом», — сказал секретарь СНБО Украины.
Как сообщал Курсор, украинские пограничники смогли успешно контратаковать в промзоне Бахмута. Были ликвидированы «вагнеровцы». Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и публикует соответствующее видео.
По данным ведомства, подразделение Луганского отряда провело позиционный бой с россиянами в промзоне. Оккупанты закрепились в одном из цехов и накапливали там силы для продолжения наступления.
«Для уничтожения оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывающего подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки пограничников и ликвидировала «вагнеровцев», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что после успешной контратаки пограничники устроили засаду для уничтожения вражеских резервов. Ночью снайперы ликвидировали шестерых оккупантов, которых направили на передовую.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.
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