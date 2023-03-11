Окрестности Бахмута усеяны трупами россиян — Киев

По словам секретаря СНБО Украины, трупы никто не забирает, «потому что они никому не нужны».

Окрестности украинского города Бахмут (Украина) усеяны трупами российских оккупантов, которые никто не забирает.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Наши военные защищают славный город Бахмут, наши военные стоят, это наша крепость. И то, что они сейчас делают, мы даже не можем представить, насколько это будет полезно для страны, для нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, которая вторглась на нашу территорию. Как докладывал генерал-полковник Сырский, усеяны трупами россиян, «вагнеровцев» все балки, территория вокруг города. Оно как посеяно там лежит. Их никто не забирает, потому что они никому не нужны», — рассказал чиновник.

Данилов отметил важность обороны Бахмута, которая длится уже 10 месяцев.

«Представьте себе, где были бы сегодня эти террористы, в каких городах бы они уже находились, если бы наши парни и девушки не защищали именно этот город. Это был бы для них такой моральный подъем, что в конце концов смогла вторая армия мира взять районный центр Бахмут, и таким образом решить тот вопрос, который они не могут решить долгий промежуток времени. Как фашисты проиграли под Сталинградом, так они точно проиграют под Бахмутом», — сказал секретарь СНБО Украины.

Как сообщал Курсор, украинские пограничники смогли успешно контратаковать в промзоне Бахмута. Были ликвидированы «вагнеровцы». Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины и публикует соответствующее видео.

По данным ведомства, подразделение Луганского отряда провело позиционный бой с россиянами в промзоне. Оккупанты закрепились в одном из цехов и накапливали там силы для продолжения наступления.