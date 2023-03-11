Украинские пограничники показали ликвидацию «вагнеровцев» в промзоне Бахмута

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины и публикует соответствующее видео.

По данным ведомства, подразделение Луганского отряда провело позиционный бой с россиянами в промзоне. Оккупанты закрепились в одном из цехов и накапливали там силы для продолжения наступления.

«Для уничтожения оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, прикрывающего подход к сооружению. В прорыв пошла группа наземной разведки пограничников и ликвидировала «вагнеровцев», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что после успешной контратаки пограничники устроили засаду для уничтожения вражеских резервов. Ночью снайперы ликвидировали шестерых оккупантов, которых направили на передовую.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.