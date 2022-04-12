Омбудсмен Украины раскрыла новые шокирующие факты об изнасилованиях украинок в Буче

Кошмарные подробности о многочисленных изнасилованиях солдатами российской армии в Буче потрясли мир. Уполномоченный Верховной Рады Украины рассказала о трагической судьбе девушек, которых держали в подвале и подвергали насилию.

Раскрываются все новые шокирующие факты военных преступлений армии рф* в украинском городе Буча, которая была освобождена от российской оккупации 31 марта 2022 года.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала иностранным СМИ, что российские солдаты держали в подвале как минимум 25 девушек в возрасте от 14 до 24 лет.

Они на продолжении длительного времени подвергались многочисленным изнасилованиям. Многие из них теперь беременны, в частности 14-летняя девочка.

Большинство европейских стран, реагируя на зверства в Буче относительно мирного населения, а в особенности женщин и детей, выслали из своих стран дипломатов из россии.

Ранее «Курсор» сообщал, что европейские страны высылают около 150 российских дипломатов. Многие страны ЕС выслали российских дипломатов на фоне растущего возмущения конфликтом в Украине: за последние 48 часов около 150 человек были отправлены домой.

Также публиковались фотографии разрушенных российскими оккупантами пригородов Киева. Российские оккупанты стояли в пригородах Киева несколько недель. За это время они устроили настоящий террор местному населению, убили большое количество мирных людей.

«Курсор» писал ранее, что Зеленский заявил, что Украина после войны станет «большим Израилем».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!