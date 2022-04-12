Появились фотографии разрушенных российскими оккупантами пригородов Киева

Российские оккупанты стояли в пригородах Киева несколько недель. За это время они устроили настоящий террор местному населению, убили большое количество мирных людей.

Гостомель, Ирпень, Буча и другие населенные пункты возле Киева в последние несколько недель стали известны практически на весь мир из-за зверств, которые творили там российские войска. Несколько недель северо-западные пригороды Киева были оккупированы россиянами. Они убивали мирных жителей, не успевших убежать, разрушали дома, занимались мародерством.

Смотрите также другие материалы из рубрики фоторепортажи:

— Цена «русского мира»: как российские оккупанты мирных жителей бомбят.

— В Тель-Авиве израильтяне вышли на пикет, чтобы поддержать Украину.

— В сети показали фото жестокого противостояния полиции и демонстрантов в Иерусалиме.

— В сети показали жуткие фото освобожденных пригородов Киева.