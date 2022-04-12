Появились фотографии разрушенных российскими оккупантами пригородов Киева

10:02, Вчера
Новости СНГ, Происшествия, Фоторепортажи
Разрушенные дома в пригородах Киева фото
Фото: Сергей Сухоруков

Российские оккупанты стояли в пригородах Киева несколько недель. За это время они устроили настоящий террор местному населению, убили большое количество мирных людей.

Гостомель, Ирпень, Буча и другие населенные пункты возле Киева в последние несколько недель стали известны практически на весь мир из-за зверств, которые творили там российские войска. Несколько недель северо-западные пригороды Киева были оккупированы россиянами. Они убивали мирных жителей, не успевших убежать, разрушали дома, занимались мародерством.

Граната на земле фото

Сергей Сухоруков

Рвы в пригородах Киева фото

Сергей Сухоруков

Разрушенный супермаркет возле Киева фото

Сергей Сухоруков

Разрушенный супермаркет возле Киева (3) фото

Сергей Сухоруков

Разрушенный супермаркет возле Киева (2) фото

Сергей Сухоруков

Украинские бойцы возле Киева фото

Сергей Сухоруков

Украинские бойцы возле Киева (2) фото

Сергей Сухоруков

Сухой паек российский армии фото

Сергей Сухоруков

Разрушенный дом возле Киева фото

Сергей Сухоруков

Уничтоженная российская техника (5) фото

Сергей Сухоруков

Уничтоженная российская техника (4) фото

Сергей Сухоруков

Уничтоженная российская техника (3) фото

Сергей Сухоруков

Уничтоженная российская техника (2) фото

Сергей Сухоруков

Уничтоженная российская техника (6) фото

Сергей Сухоруков

Уничтоженная российская техника (7) фото

Сергей Сухоруков

Уничтоженная российская техника фото

Сергей Сухоруков

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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