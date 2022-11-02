Они больные: Зеленский прокомментировал переговоры с россией

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не намерен вести переговоры со странной-террористом в лице *россии в данный момент.

Об этом он сообщил в интервью Чешскому телевидению.

По мнению украинского лидера, война завершится только после деоккупацией Украиной всех своих территорий, в том числе Донбасса и Крыма. Он утверждает, что ему неважно, подталкивает ли его кто-то к переговорам с кремлем.

«Мы уже были там (в договоренностях – прим.ред.). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. Я уже знаю, чем эта история закончится», – сказал Зеленский.

Он утверждает, что правительство россии предпочитает врать, а не использовать дипломатический путь решений проблем. В силу этого Киев не намерен вести переговоры с москвой.

«Вчера они нам сказали, что хотят остановить войну, а сегодня атаковали нас 54 ракетами. Они сумасшедшие, они больные? О чем с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами за полдня? Они как бы живут на другой планете», – поделился Зеленский.

Также он утверждает, что Украине нужна только полная победа, а не компромисс. Одновременно с этим он предлагает армии оккупантов отступить, чтобы обе стороны не теряли много людей, что является трагедией. По словам Зеленского, армия рф должна отступить за границы, после чего возможен поиск решения, «как жить в ближайшие 100 лет».

«За наши границы, в частности, и из Крыма, потому что это наша территория. Потому что в противном случае, если они не захотят отдавать Крым и Донбасс, это будет означать, что война не остановилась», – заявил он.

Вот полное интервью:

Также «Курсор» сообщал, что Джонсон оценил возможность использования россией ядерного оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!