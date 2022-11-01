Джонсон оценил возможность использования россией ядерного оружия

По словам экс-премьер-министра Великобритании, ядерный удар по Украине означал бы «немедленный выход рф из клуба цивилизованных наций».

Лидер россии владимир путин* не применит тактическое ядерное оружие в войне в Украине.

Такое мнение в интервью Sky News высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я не думаю, что он это сделает, он был бы сумасшедшим, если бы сделал это», — считает политик.

По словам Джонсона, ядерный удар по Украине означал бы «немедленный выход россии из клуба цивилизованных наций», а применение ядерного оружия стало бы для россии «полной катастрофой», после которой она бы оказалась в «криогенной экономической заморозке», а путин «потерял бы значительную часть той глобальной молчаливой поддержки, которую он имел до сих пор».

«Многие хотят дать путину определенный кредит доверия. Этого не случится, как только он сделает нечто подобное. Он также существенно потеряет покровительство китайцев. И в своей собственной стране, я думаю, он вызовет абсолютно истерическую реакцию», — считает экс-премьер Великобритании.

Говоря о возможном ответе на ядерный удар россии, он отметил, что у западных стран и НАТО «есть много вариантов», но добавил, что считает «очень маловероятным, что до этого дойдет».

При этом, по мнению Джонсона, Украина «абсолютно неизбежно» победит в войне с россией, при этом «мы должны проявить стратегическое терпение и продолжать их поддерживать».

Как сообщал Курсор, Борис Джонсон может стать новым главной НАТО.

Курсор ранее писал, что Яир Лапид провел беседу с Борисом Джонсоном. Премьер-министр Израиль пообщался с британским коллегой и поблагодарил его за «многолетнюю поддержку Израиля».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!