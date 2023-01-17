Они «испарились»: тела жертв ракетной атаки по Днепру могут не найти

Мэр Днепра Борис Филатов поделился жуткими подробностями ракетной атаки *вс рф по многоэтажному жилому дому в Украине.

Об этом он сообщил в интервью журналисту Василию Голованову.

По словам Филатова, спасатели не могут найти тела людей, которые считаются без вести пропавшими. Сейчас шансы на их успешные поиски стремятся к нулю, потому что останки погибших могли «испариться» из-за морозов и горения ракетного топлива.

«Если честно, я даже не знаю… Мы полностью перетряхиваем мусор, чтобы ни один фрагмент тел не пропал, но мне докладывали, что, в принципе есть такая вероятность, что некоторые люди в прямом смысле слова просто испарились», ‒ рассказал он.

Мэр украинского города утверждает, что кроме фотографий, разнесшихся по всему миру, за кадром оставили жуткие моменты, которые общественность вряд ли готова увидеть. Филатов признался, что в процессе разбора завалов нашли погибшую женщину, тело которой было настолько изувечено и придавлено плитами, что превратилось в «листик».

Также в разговоре с журналистом он рассказал, что сотрудники спасательных служб занимаются поиском тел и останков даже на крышах домов, которые уцелели. Дело в том, что они могли быть выброшены взрывной волной даже туда.

Филатов прогнозирует, что количество жертв будет больше, чем известно в данный момент. Согласно информации экстренных служб, среди жертв есть четверо детей. 20 тел не смогли идентифицировать визуально, а потому возникла необходимость в анализе ДНК.

Ранее стало известно, что из-под завалов разрушенного ракетой дома в Днепре достали тело беременной женщины, которая погибла в объятиях своего мужа.

«Курсор» сообщал, что посол Украины призывает Израиль вооружить Киев и занять «правильную сторону истории».