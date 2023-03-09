Они не до конца понимают ситуацию – ВСУ о прогнозе НАТО касаемо Бахмута

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что прогноз НАТО касаемо того, что российские военные могут захватить город Бахмут (Донецкая область), указывает на то, что в Альянсе недостаточно понимают ситуацию.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По мнению военного эксперта, сложности в объективной оценке реальной ситуации в Бахмуте связано с тем, что в НАТО привыкли к миссиям более стабилизационного и миротворческого характера. В силу этого в альянсе «трудно до конца понять логику войны», происходящую в этом регионе.

«Они чисто прагматично с сухими расчетами к этому подходят, иногда не понимая, что украинцы за год в войне наработали гораздо большую устойчивость, нестандартность действий, мощность тактических решений. Я думаю, что другим нужно это изучать. Они уже изучают. Думаю, что к таким заявлениям надо относиться с уважением, но с пониманием того, что всей ситуации они до конца не понимают», – сказал он.

Череватый добавил, что хороший пример ошибочного прогноза НАТО – анализ войны в первые дни полномасштабного вторжения *россии в Украину. Тогда в Альянсе полагали, что Украина может пасть за считанные часы, чего в действительности не произошло.

Отметим, что вчера, 8 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что украинский город Бахмут может пасть в ближайшие дни.

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