ООН: Украина несет ответственность за обстрел россией дома престарелых

Международная организация заявляет, что украинские военные сделали дом престарелых мишенью, якобы заняв там позиции. Десятки пожилых, прикованных к постели украинцев убиты в результате нападения российскими солдатами.

Через две недели после начала вторжения россии* в Украину, оккупанты напали на дом престарелых в восточном регионе Луганска. Десятки пожилых людей и инвалидов, многие из которых были прикованы к постели, оказались запертыми внутри без воды и электричества.

В результате нападения 11 марта начался пожар, который распространился по всему зданию, убив людей, которые не могли двигаться. Небольшое количество пациентов и персонала спаслись и убежали в близлежащий лес, где, пройдя 5 километров, наконец-то получили помощь.

Украинские власти возложили всю вину на российские войска, обвинив их в убийстве более 50 беззащитных гражданских лиц в результате жестокого и неспровоцированного нападения.

Однако новый доклад Организации Объединенных Наций утверждает, что вооруженные силы Украины несут большую, а возможно, и равную долю вины за то, что произошло в Старой Краснянке, расположенной примерно в 580 километрах к юго-востоку от Киева. Якобы за несколько дней до нападения украинские солдаты заняли позиции внутри дома престарелых, фактически превратив здание в мишень.

По меньшей мере 22 из 71 пациента выжили после нападения, но точное число погибших остается неизвестным, по данным ООН. В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека не делается вывод о том, что российские войска совершили военное преступление.

Как можно видеть по последним действиям, ООН окончательно превратился в «орган осуждения и обеспокоенности» и не несет никакой практической функции. ООН не может остановить ни одну войну в мире, не делает ничего для безопасности мирных граждан, а только «осуждает» и «выражает озабоченность».