В россии «анонсировали» теракты в Славянске

Пропаганда россии распространяет фейк о том, что «националисты» готовят теракт в Славянске.

В россии активно распространяется информация о возможном теракте, который якобы подготавливают «неонацисты» в Славянске (Донецкая область).

Об этом в Телеграме сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Согласно заявлению минобороны россии, «в Славянске националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии. Для этого в здании детдома «Тополек» они удерживают персонал. Здание заминировано и его намерены подорвать во время артиллерийских ударов вооруженных сил рф по военным объектам».

В Центр противодействия дезинформации заявили, что это все манипуляция и фейк.

Кроме это в россии сообщают о том, что у ВСУ проблемы с поставками вооружения.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.