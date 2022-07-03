Владимир путин готовится отомстить Байдену за санкции

Недавно россия утвердила список американцев, которым запрещено въезжать на территорию рф. Туда попали и члены семьи американского президента Джо Байдена. Однако москва может попытаться нанести Байдену удар на промежуточных выборах в Штатах, подняв вопрос цены войны в Украине для американцев.
Об этом пишет издание Newsweek.
Америка столкнулась с инфляцией, в которой Байден винит владимира путина и развязанную им войну против Украины. Кремль получает широкие возможности, чтобы расколоть американское общество.
Как рассказал вице-ректор по академическим и международным вопросам Колледжа Уильяма в Вирджинии Стивен Хэнсон, путин сделает все, чтобы посеять сомнения в умах американцев.
Отметим, что аналитики из Института изучения войны заявили, что россия готовится мобилизировать свою экономику для длительной войны с Украиной. Главное для путинского режима сейчас — поддержка армии и силовиков.
Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией.
Кроме того, Курсор писал, что россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одним регионом Украины.
Еще напомним, что в сети показали, что осталось от российского корабля «Саратов» после попадания украинской «Точки-У».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!