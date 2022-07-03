Владимир путин готовится отомстить Байдену за санкции

Обеспокоенность возникла после того, как бывшие сотрудники американской разведки предупредили, что путин попытается заставить американцев усомниться в целесообразности их поддержки Украины.

Недавно россия утвердила список американцев, которым запрещено въезжать на территорию рф. Туда попали и члены семьи американского президента Джо Байдена. Однако москва может попытаться нанести Байдену удар на промежуточных выборах в Штатах, подняв вопрос цены войны в Украине для американцев.

Об этом пишет издание Newsweek.

Америка столкнулась с инфляцией, в которой Байден винит владимира путина и развязанную им войну против Украины. Кремль получает широкие возможности, чтобы расколоть американское общество.

Как рассказал вице-ректор по академическим и международным вопросам Колледжа Уильяма в Вирджинии Стивен Хэнсон, путин сделает все, чтобы посеять сомнения в умах американцев.

Отметим, что аналитики из Института изучения войны заявили, что россия готовится мобилизировать свою экономику для длительной войны с Украиной. Главное для путинского режима сейчас — поддержка армии и силовиков.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лукашенко определил роль Беларуси в войне Украины с россией.

Кроме того, Курсор писал, что россия заявила, что якобы установила полный контроль над еще одним регионом Украины.

Еще напомним, что в сети показали, что осталось от российского корабля «Саратов» после попадания украинской «Точки-У».