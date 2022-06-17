Организаторы Евровидения решили, что Украина не сможет принять конкурс в 2023 году

Организаторы начали переговоры с компанией BBC, чтобы провести музыкальный конкурс в 2033 году в Великобритании.

Организаторы Евровидение решили, что конкурс не будет проводиться в Украине в 2023 году, так как это небезопасно. Так, решается вопрос о проведении конкурса в Великобритании, так как представители этой страны заняли в этом году второе место.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Европейского языкового союза.

В EBU заявили, что очень разочарованы тем, что не смогут провести конкурс в Украине из-за войны, которую начала рф* 24 февраля.

При этом в EBU отметили, что хотели бы чтобы победа Украины отразилась на конкурсе следующего года: «Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами».

Напомним, что на конкурсе Евровидение-2022 победила группа Kalush Orchestra. Это была уже третья победа Украины за всю историю конкурса.

Ранее редакция Курсора сообщала, что победители Евровидения-2022 из Украины продали свою награду за 900 тыс. долл.

Также наш сайт сообщал, что Михаэль Бен-Давид обвинил СМИ в антисемитизме на Евровидении.

Еще напомним, что представители Украины на Евровидении сняли интро-видео в Израиле.

Российские хакеры пытались сорвать Евровидение.