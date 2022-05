Михаэль Бен-Давид обвинил СМИ в антисемитизме на Евровидении

Михаэль Бен-Давид заявил на пресс-конференции, не вдаваясь в подробности, что, когда он подошел к стадии интервью, международные СМИ отказались общаться с ним, потому что он израильтянин.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Они сказали мне, что я им не нужен. Эта небольшая доля антисемитизма останется с вами», — сказал он.

Бен Дэвид провел две пресс-конференции в Турине с интервалом в несколько дней во время репетиций, примерно за две недели до конкурса.

Певец также утверждает, что операторы избегали показа израильского флага. «Я видел много израильских флагов в зале, но ни одного флага не показали по тв. Я говорю так: при любой возможности я подниму израильский флаг».

После своего выступления Бен Дэвид был приглашен в телекадр ведущими конкурса и воспользовался случаем, чтобы с гордостью показать флаг и даже поцеловал одного из ведущих.

Seeing the hosts trying to ignore Michael Ben David is painful..

Take a hint, get out of the shot#Eurovision

— up in space, Dan (@vDanDesign) May 12, 2022