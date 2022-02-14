Организация «Объединенная хатзала» разослала жителям Умани план действий на случай вторжения России

Поскольку опасения по поводу неминуемого российского вторжения в Украину нарастают, организация «Объединенная хатзала» в Украине разослала жителям Умани план действий на случай вторжения.

В этом плане перечислены четыре различных варианта, включая эвакуацию из Умани. Первый вариант предполагает, что жители самостоятельно едут в Киев, а затем летят в Израиль.

Второй вариант – эвакуация в Польшу, причем евреи сначала сами добираются до Киева, если есть возможность, а если нет, то будет организована групповая перевозка в Киев. Затем вся группа вместе отправится во Львов, а оттуда в Польшу.

Третий вариант предполагает эвакуацию всех евреев по всей Украине автобусами и маршрутками сразу во Львов и далее в Польшу.

Четвертый вариант предполагает, что евреи самостоятельно едут во Львов или Польшу на личных автомобилях, арендованных автомобилях или любых доступных транспортных средствах.

Министр иностранных дел Лапид заявил в воскресенье днем, что Израиль готовится к возможности эвакуации евреев и израильтян из Украины по суше в соседние страны.

Лапид сказал, что представители МИД связались с соседними странами, включая Польшу и Молдову, и они дали положительный ответ.

Рав Яаков Ян, рав еврейской общины в Умани и глава местной организации кашрус, опубликовал письмо в Моцей Шаббат, призывающее еврейских туристов в Украине уехать до среды, а постоянных жителей – уехать до тех пор, пока не минует опасность войны.

Об этом сообщает Еврейский вопрос.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Латвия заявила, что готова принять до 10 тысяч украинских беженцев.

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