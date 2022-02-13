Киевский раввин рассказал, как синагога столицы Украины готовится в возможной полномасштабной войне с РФ

Раввин также выразил обеспокоенность ростом антисемитизма, который может быть вызван этим кризисом. Он заявил, что всегда найдутся люди, которые обвинят во всем евреев.

Ведущий раввин Киева Йонатан Маркович заявил 13 февраля, что местная еврейская община собирает в своей синагоге запасы предметов первой необходимости на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения в Украину.

Об этом он рассказал в интервью порталу Walla.

При этом он сказал, что не собирается покидать Украину. Он сказал, что моральных дух членов сообщества сильно упал.

«До субботы мы на самом деле не чувствовали давления, но в Шаббат мы внезапно начали ощущать другую ситуацию и небольшое давление», — сказал он, когда участники заметили, что объявленный курс обмена доллара у уличных менял внезапно подскочил.

Маркович сказал, что после того, как Шаббат закончился с наступлением темноты, они поняли серьезность ситуации и начали готовиться.

По его словам, в синагогу принесли продукты и матрасы.

«Мы подготовили места для евреев и израильтян, которые хотят быть вместе», — сказал Маркович.

Ранее редакция Курсора сообщала, что бывший чиновник минобороны Израиля рассказал, готова ли Россия атаковать Украину.

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Еще напомним, что в минобороны Израиля рассказали, как будут действовать, если РФ нападет на Украину.

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