«Организованное перемещение гражданского населения»: российские оккупанты бегут из Херсона

Так называемый «губернатор» сальдо объявил об эвакуации жителей Херсонской области с правого берега Днепра.

Так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Украины владимир сальдо объявил об эвакуации жителей региона с правого берега Днепра.

Об говорится в видеообращении сальдо, которое публикует Telegram-канал SVTV News.

При этом «губернатор» назвал это «организованным перемещением гражданского населения на левый берег Днепра».

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — заявил сальдо в обращении.

Также отмечается, что под эвакуацию попадают Бериславский, Белозерский, Снигиревский и Александровский муниципалитеты.

Как сообщал Курсор, новый командующий «объединенной группировкой вооруженных сил российской федерации* в Украине» генерал сергей суровикин выступил с заявлением в телеэфире. Это первое публичное обращение командующего объединенной группировкой вс рф в Украине с начала полномасштабной войны.

Среди прочего, суровикин отметил, что обстановка в зоне проведения «специальной военной операции» напряженная: «противник» не оставляет попыток атаковать позиции вс рф. По его словам, прежде всего, это Купянское, Краснолиманское и Николаево-Криворожское направления.

Также, по словам суровикина, есть данные о возможности применения Киевом «запрещенных методов войны» в районе Херсона, подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а дальнейшие действия в отношении Херсона «будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений».

Также Курсор информировал о том, сколько потеряет бюджет рф из-за нового пакета санкций ЕС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!